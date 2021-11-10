Бакаев и «Спартак»: Вместе или порознь

Контракт Зелимхана Бакаева со «Спартаком» завершается через полгода, и пока он не продлён. По данным прессы, стороны пока не договорились об условиях нового соглашения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах.

Контракт Зелимхана Бакаева со «Спартаком» завершается в июне 2022 года. Если в ближайшие два месяца игрок и клуб не договорятся, то уже в январе хавбек будет вправе подписать соглашение с любой другой командой. Именно так в своё время поступил его младший брат Солтмурад, который со «Спартаком» не договорился и в январе 2020-го перешёл в «Рубин». «Красно-белые» тогда не стали ждать и зимой же продали Бакаева-младшего в казанский клуб. Правда, нельзя сказать, что у этого хавбека в «Рубине» складывается успешная карьера.

По данным прессы, у Зелимхана Бакаева и «Спартака» серьёзно расходятся взгляды на условия нового контракта. Клуб якобы готов предложить зарплату в размере 1,7 миллиона евро. Однако сам футболист, сообщается, хочет больше. Бакаеву 25 лет, и он понимает, что ближайший контракт должен быть самым крупным в его карьере, так что его желание понятно.

Тем не менее позицию «Спартака» тоже можно понять. Когда Бакаев вернулся из тульского «Арсенала», то казалось, что он может стать лидером команды. Он был основным игроком у Олега Кононова, а потом и у Доменико Тедеско. Однако постепенно немец его посадил на лавку, а к концу своего времени в Москве Бакаев уже глубоко сидел в запасе – выпускали его на считанные минуты. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 23 играх Премьер-лиги, но на поле провёл 982 минуты, то есть, по сути, это меньше 11 полных матчей. За это время он успел забить 1 гол и сделать 6 результативных передач. Результат неплохой. Казалось, что придёт новый тренер, и Бакаев раскроется.

Однако в текущем сезоне у Бакаева 14 матчей в Премьер-лиге (711 минут) и всего 3 ассиста. Добавим к этому 2 поединка (133 минуты) в квалификации Лиги чемпионов и 4 (178 минут) в Лиге Европы, в которых полузащитник отметился одной голевой передачей.

Сказать, что результат для атакующего полузащитника плохой, – ничего не сказать. Конечно, можно говорить, что весь «Спартак» в текущем сезоне действует плохо. Однако может ли это служить отговоркой для человека, в котором как раз и видели лидера команды? Тем более что Бакаев – воспитанник «Спартака». Однако как раз лидерских качеств в нём не видно. Наоборот, невооружённым глазом заметно, как он откровенно психует, когда что-то не получается.

Есть вопросы и к футбольным навыкам Бакаева. Он неплохой игрок для уровня России, но опять же нельзя назвать его звездой. Главный недостаток – это чрезмерное желание брать игру на себя. При этом у Бакаева есть футбольный ум, он умеет отдавать тонкие передачи, но зачастую принимает откровенно неправильные решения.

Говоря о Бакаеве и его контракте, нельзя в очередной раз не затронуть тему лимита. Наличие российского паспорта серьёзно увеличивает шансы полузащитника на получение хорошего контракта. Ограниченное количество даже просто хороших исполнителей провоцирует аукцион. Уже сообщается, что «Краснодар» может предложить Бакаеву контракт. Наверняка в гонку может включиться ещё кто-то. Год назад ведь «Динамо» готово было платить за полузащитника 6,5 миллионов евро, чего бы теперь не взять его бесплатно?

«Спартаку», конечно, терять Бакаева было бы не очень здорово, но и платить ему сумасшедшую зарплату едва ли стоит. Проблема ведь заключается ещё и в том, что найти замену с нужным паспортом довольно сложно. Сообщалось о Романе Ежове из «Крыльев Советов», но он не намного моложе и нельзя сказать, что играет лучше.

В условиях лимита «Спартаку» не мешало бы договориться с Бакаевым. Хотя при его отказе найти достойную замену было бы не так сложно.

Андрей Центров