«Есть ещё у нас порядочные футболисты»: Кавазашвили – о решении Зобнина пойти на снижение зарплаты

В четверг, 18-го ноября, появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить ему зарплату, согласившись на оклад в размере двух миллионов евро вместо трех с половиной, которые он получал ранее.

Бывший футболист «красно-белых» Анзор Кавазашвили высказался о данном поступке Зобнина. «Это доказывает, что порядочные футболисты еще остались в нашем футболе. Не все испортились», - подчеркнул эксперт в разговоре со Sport24.

Кавазашвили вспомнил, что Зобнин еще давно произвел на него хорошее впечатление своим поведением, а также похвалил игрока за его работоспособность на футбольном поле.