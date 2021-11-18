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«Есть ещё у нас порядочные футболисты»: Кавазашвили – о решении Зобнина пойти на снижение зарплаты

18 Ноября 2021 • 14:06 Комментировать (2)
Краснодар
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Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

В четверг, 18-го ноября, появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить ему зарплату, согласившись на оклад в размере двух миллионов евро вместо трех с половиной, которые он получал ранее.

Бывший футболист «красно-белых» Анзор Кавазашвили высказался о данном поступке Зобнина. «Это доказывает, что порядочные футболисты еще остались в нашем футболе. Не все испортились», - подчеркнул эксперт в разговоре со Sport24.

Кавазашвили вспомнил, что Зобнин еще давно произвел на него хорошее впечатление своим поведением, а также похвалил игрока за его работоспособность на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Роман Зобнин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alexfreddy
18 Ноября 2021 в 15:02
скорее клуб предложил понижение так как вдачется на 9 месте и никого нельзя выделить
Юбор
18 Ноября 2021 в 14:30
Порядочный один нашёлся, а вот классных ни одного.
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