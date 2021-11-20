Ганчаренко прокомментировал победу над «Спартаком»

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мнением касательно победы его команды в противостоянии со «Спартаком» в 15-м туре российской Премьер-лиги. Главный тренер «быков» считает, что итоговый результат поединка является закономерным.

«Защита была на хорошем уровне, а в нападении могли более качественно завершать моменты после того, как игра открылась. Но не буду останавливаться на плохом, мы выиграли. Над таким соперником это вдвойне приятно», - прокомментировал Ганчаренко на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист подчеркнул важность хорошей подготовки к игре, которая и сыграла свою роль в триумфе. Таким образом, «Краснодар» взобрался в топ-5 турнирной таблицы внутреннего первенства, а вот «красно-белые» закрепились в качестве середняка.