Субботнюю программу 15-го тура чемпионата России закрывает противостояние «Краснодара» и «Спартака». Работа арбитра Алексея Сухого вызывает вопросы. Пресс-служба «красно-белых» решила подшутить над рефери, опубликовав видео, на котором человек произносит следующую фразу: «Я великий слепой, я ничего не вижу».

Следить за заключительным отрезком матча «Краснодар» - «Спартак» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.

Стоит сказать, что после 14 туров российского чемпионата «Спартак» располагался лишь на девятой позиции в турнирной таблице.