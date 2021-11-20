Субботнюю программу 15-го тура чемпионата России закрывает противостояние «Краснодара» и «Спартака». Работа арбитра Алексея Сухого вызывает вопросы. Пресс-служба «красно-белых» решила подшутить над рефери, опубликовав видео, на котором человек произносит следующую фразу: «Я великий слепой, я ничего не вижу».
Судья в первом тайме матча #КраснодарСпартак: pic.twitter.com/jKPl5R9zQ7— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2021
Следить за заключительным отрезком матча «Краснодар» - «Спартак» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.
Стоит сказать, что после 14 туров российского чемпионата «Спартак» располагался лишь на девятой позиции в турнирной таблице.