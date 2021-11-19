Левченко заявил, что ситуация с Промесом может негативно повлиять на репутацию «Спартака»

Евгений Левченко, который на данный момент занимает пост председателя профсоюза футболистов Нидерландов, поделился своим мнением касательно возбуждения уголовного дела в отношении полузащитника «Спартака» Куинси Промеса.

В интервью «РБ Спорт» эксперт отметил, какие последствия может за собой понести вся эта ситуация. В частности, он упомянул, что игроку необходимо лично явиться в суд. Если же он этого не сделает и будет отказываться содействовать с прокуратурой, то это негативно отобразится как на самом имидже Промесе, так и на «Спартаке».

«Это будет абсолютный удар по репутации. Никто не хочет ассоциировать себя с преступниками», - подчеркнул Левченко. По его словам, голландец уже неоднократно путался в своих показаниях, чем вызвал подозрения у местной власти.