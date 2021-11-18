Агент Зобнина опроверг информацию о том, что игрок стал инициатором понижения своей зарплаты в «Спартаке»

Сегодня, 18-го ноября, активно стала обсуждаться информация о якобы просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина понизить ему зарплату почти в два раза.

Однако, агент футболиста Павел Андреев опроверг эти слухи, назвав их неправдивыми. ««У него действующий контракт до 2023 года. Это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?», - приводит слова Андреева «ВсёПроСпорт».

К слову, многие эксперты уже успели похвалить Зобнина за такую инициативу, назвав подобный поступок показательным для других. Напомним, что согласно предварительным данным, годовой оклад россиянина в московском клубе составляет 3,3 миллиона евро.