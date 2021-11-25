Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 403 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком» был назначен ошибочно: ЭКС дала свою оценку ситуации

25 Ноября 2021 • 14:16 Комментировать (5)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

После поединка со «Спартаком» в российской Премьер-лиге «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию с целью детально разобрать эпизод, в котором главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил в пользу московской команды пенальти. Как оказалось, данное решение судьи действительно оказалось ошибочным.

«Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру», - говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Стоит добавить, что 11-метровый был реализован лишь со второй попытки – Александр Соболев первым ударом не смог переиграть Матвея Сафонова, но форварду разрешили перебить из-за нарушивших правила футболистов «Краснодара». К слову, эпизод случился при счете 1:0 в пользу «быков» под занавес первого тайма.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Diman777
25 Ноября 2021 в 14:21
"Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук" - давно ли в футбол стали руками играть?)
Zenituwka
25 Ноября 2021 в 14:22
Сухой помогал как мог, но не смоглось
SpaM
25 Ноября 2021 в 15:01
Ну до вашего судьи в матче с Мальмё ему оооочень далеко)))
Zenituwka
25 Ноября 2021 в 16:19
Нашего ? Он не наш, он латыш.
Diman777
25 Ноября 2021 в 16:46
Особенно в моментах с чистым пеналем на Ларсене ( такой же француз не задумываясь поставил в матче с Наполи) и левой карточкой Умярову.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Арабы отказались вкладывать деньги в «Спартак» слухи
16:36 · Россия. Премьер-лига
​«За образцовое поведение и храбрость»: Соболев получил награду в Европе
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Вагнер Лав и ЦСКА: возможно четвёртое пришествие слухи
16:18 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что «Спартаку» нужны новые игроки
15:41 · Россия. Премьер-лига
Гус Тиль не вернётся в «Спартак» зимой – он пробудет в «Фейеноорде» до конца сезона
15:33 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» выпустило ролик к «Чёрной пятнице» в стиле 90-х, Шварц – в главной роли видео
15:33 · Россия. Премьер-лига
«Переставляют кровати местами»: Канчельскис высказался о лимите по схеме «10+15»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Рангник будет готов уйти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» при одном условии слухи
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Бывший работник «Спартака» рассказал интересные детали о Витории
14:29 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК объяснила, почему Мурило не должен был получить красную карточку
14:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» ответил на вопрос, может ли клуб подписать Кокорина
14:16 · Россия. Премьер-лига
Пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком» был назначен ошибочно: ЭКС дала свою оценку ситуации 5
13:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит»
12:37 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не может договориться с Евгеньевым о новом контракте
11:44 · Россия. Премьер-лига
В отношении экс-директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Все новости
Рекомендуем