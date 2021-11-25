Пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком» был назначен ошибочно: ЭКС дала свою оценку ситуации

После поединка со «Спартаком» в российской Премьер-лиге «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию с целью детально разобрать эпизод, в котором главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил в пользу московской команды пенальти. Как оказалось, данное решение судьи действительно оказалось ошибочным.

«Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру», - говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Стоит добавить, что 11-метровый был реализован лишь со второй попытки – Александр Соболев первым ударом не смог переиграть Матвея Сафонова, но форварду разрешили перебить из-за нарушивших правила футболистов «Краснодара». К слову, эпизод случился при счете 1:0 в пользу «быков» под занавес первого тайма.