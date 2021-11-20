​Руй Витория объяснил, почему «Спартак» плохо провёл первый круг

«Спартак» завершил первый круг гостевым поражением от «Краснодара» со счётом 1:2. «Красно-белые» располагаются лишь на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Рулевой «Спартака» Руй Витория дал комментарий по поводу результата команды в первом круге чемпионата.

«Многие игроки отсутствовали из-за травм, другие из-за карточек. Поэтому мы пришли к такому результату. Сейчас важно прочувствовать баланс и идти дальше», - слова Витории с пресс-конференции приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что слухи активно связывают «Спартак» с Паоло Ваноли. Итальянец, который ранее работал в штабе Антонио Конте, может сменить Руя Виторию на тренерском мостике.