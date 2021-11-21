Кафельников: «Соболев – не уровень «Спартака»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является преданным болельщиком московского «Спартака», высказался по поводу продемонстрированной командой игры в поединке с «Краснодаром».

Заслуженный мастер спорта страны отметил, что само выступление «красно-белых» не было столь плохим – по его словам, футболисты старались добыть нужный результат. Однако, Кафельников посетовал на проблемы с реализацией, а причины этому назвал отсутствие качественного форварда.

«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, Лигу чемпионов, то нынешних игроков недостаточно. Соболев – это не уровень «Спартака», тем более на позиции нападающего», - отметился критикой экс-теннисиcт в интервью с «РБ Спорт».