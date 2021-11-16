Участник «золотого матча» «Спартак» - «Алания» 1996 года (2:1) Александр Липко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспоминает об игре к 25-летнему юбилею.

Сегодня 25 лет первому золотому матчу в истории чемпионатов России. Часто вспоминаете эту игру?

Конечно, часто. Это эмоции, в 21 год стать чемпионом России. Один раз такие эмоции были у меня в 1996 году, а потом в 2004 году, когда с «Тереком» выигрывали Кубок. Эмоции сумасшедшие были. Это золотой матч был, зрители, это еще и в Питере было, я думаю это на всю жизнь.

Чувствовалось напряжение, что это был первый подобный матч в истории?

Конечно, в те годы «Алания» была очень сильная команда. У них были собраны уже опытные мастера, которые много чего добились. А мы были практически все молодые ребята, которые пришли на смену другим спартаковцам, которые уехали за границу. Чувствовалось напряжение очень сильное.

Вы вышли на замену в этой игре, какая была задача?

Там немножко подсел Вадим Евсеев, которого я заменил. Мне сказали, что Вадим немножко подсел, и мне нужно было закрыть левую зону. Я закрыл ее, в принципе, и отдал голевую передачу Тихонову, который забил второй мяч.

После того, как вы пропустили, вы не сели в оборону, а отодвинули игру от ворот, это установка была?

«Спартак» 90-х всегда играл в атаку. Такого никогда не было, чтобы «Спартак» сзади стоял. Просто, когда мы второй гол забили, мы, молодые ребята, чуть сами испугались того, что сделали. Так бывает. Поэтому сели к своим воротам удерживать счет, а когда пропустили, тренеры уже сказали, что пора отодвигать игру от своих ворот и играть, как мы играли раньше.

Сергей Румянцев