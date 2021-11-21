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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Наверное, Витории уже сказали, что с ним будут расставаться» эксклюзив

21 Ноября 2021 • 13:32 Комментировать
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением по поводу происходящего в команде, которая в 15-м тура чемпионата РПЛ проиграла «Краснодару» (1:2).

- Насколько «Краснодар» был лучше «Спартака»?

- Он не был лучше. Была равная игра. Кто использовал свои моменты, тот и победил. А так обе команды хорошо смотрелись, играли в открытый футбол, поэтому матч получился зрелищный. Другое дело, что «Спартак» не получил желаемого результата, а «Краснодар» добился победы.

- «Спартаку» следует сетовать на невезение, учитывая, что команда поддавила соперника во втором тайме?

- Тут больше не невезение, а низкая реализация моментов. Если бы «Спартак», когда сравнял счет, забил еще, мы бы увидели другой футбол. «Краснодар» больше бы раскрылся. Гостям было бы легче. А получилось так, что хозяева забили, и «Спартак» начал поддавливать, но «быки» дотерпели.   

- Ходит много разговоров о том, что Виторию уберут зимой. Что вы об этом думаете?

- Много времени прошло с момента его прихода в клуб. Конечно, он не справился, не показал того, на что надеялось руководство «Спартака». В понятно, что было тяжело пройти в Лигу чемпионов, но даже если брать чемпионат, мы видим, что тренер по большому счету ничего не изменил. Десятое место – это провальный результат. Правда еще есть шансы в Лиге Европы. Тут все от руководства зависит.

- Получатся, Витория сейчас заложник ситуации?

- Конечно. Психологически, наверное, ему не очень комфортно, когда вокруг все только и говорят про отставку. Наверное, ему уже сказали, что с ним будут расставаться. И это не очень приятно, когда тебе не доверяют.

- А зачем заранее тренеру об этом говорить, ведь понятно, что у него опустятся руки?

- С одной стороны это может мотивироваться тренера, чтобы выдать результат, а с другой стороны, если тебе уже сказали, что уволят, что ты сделаешь?

- На игроков сильно влияет ситуация, когда руководство ищет нового тренера?

- Конечно, влияет. У ребят задача одна – выигрывать, но давление все равно присутствует.   

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- Почему при Тедеско футболисты играли, а сейчас все куда-то пропало?

- Естественно, есть моменты, когда к игрокам можно предъявить претензии. Все это видят. Не только тренер виноват, но и они. Джикия сказал, что проигрывает команда, а не футболисты. Это хорошие слова.  Но семь матчей без побед – это тяжелый момент для «Спартака».

- Этот сезон спасти уже нереально?

- В принципе все возможно. Но если говорить о чемпионстве, отрыв в 14 очков  от «Зенита» - это очень много. А с другими командами можно побиться. Хотя бы чтобы попасть в Лигу Европы.

- Какие ожидания от матча с «Наполи»?

- Ребята в любом случае будут биться. Там другая мотивация, другой футбол. Для «Спартака» сейчас любой матч – это вызов. Понятно, что игра будет тяжелее, чем с «Краснодаром». Но мы не знаем, в каком состоянии находится «Наполи». В первом матче «Спартак» ни в чем не уступил этому сопернику и победил, поэтому будем смотреть.    

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Руй Витория
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