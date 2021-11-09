Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что Джикия и Зобнин не соответствуют уровню «Зенита»

09 Ноября 2021 • 21:24 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Во вторник, 9-го ноября, бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян рассказал, что в свое время питерский клуб интересовался Георгием Джикией и Романом Зобниным, выступающими ныне за московский «Спартак». Комментатор Геннадий Орлов считает, что подписание двух этих игроков стали бы для лидера внутреннего первенства ошибкой.

«Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня. На каком месте команда, за которую они играют?», - поделился эксперт в подкасте на своем ютуб-канале.

Отметим, что подопечные Сергея Семака на данный момент опережают «красно-белых» в турнирной таблице российской Премьер-лиги аж на 11 очков, разгромив соперника в очной встрече со счетом 7:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Роман Зобнин Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
22:18 · Россия. Премьер-лига
Жиго интересен сразу нескольким европейским клубам слухи
21:49 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова опроверг слухи о переговорах с «Динамо»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что Джикия и Зобнин не соответствуют уровню «Зенита»
21:17 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» опережает конкурентов в борьбе за Агаларова слухи
19:22 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА планирует усилить две позиции, Березуцкий недоволен Чаловым 1 слухи
18:36 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» озвучили решение по Кутепову
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин предлагает заставлять иностранных тренеров в РПЛ учить русский язык 5
17:32 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Мамаев начнёт тренироваться в общей группе
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо снова признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца
15:47 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» рассказали о травме Бека-Бека
15:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе клуба к Мхитаряну 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо заявил о готовности вернуться в «Спартак» с Каррерой 1
14:21 · Россия. ФНЛ
​«Исторические кадры»: «Торпедо» показал начало сноса стадиона 3 фото
13:55 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА и «Рубина» к Адамову
12:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины отреагировал на слухи об интересе «Зенита» 1
Все новости
Рекомендуем