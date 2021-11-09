Орлов считает, что Джикия и Зобнин не соответствуют уровню «Зенита»

Во вторник, 9-го ноября, бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян рассказал, что в свое время питерский клуб интересовался Георгием Джикией и Романом Зобниным, выступающими ныне за московский «Спартак». Комментатор Геннадий Орлов считает, что подписание двух этих игроков стали бы для лидера внутреннего первенства ошибкой.

«Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня. На каком месте команда, за которую они играют?», - поделился эксперт в подкасте на своем ютуб-канале.

Отметим, что подопечные Сергея Семака на данный момент опережают «красно-белых» в турнирной таблице российской Премьер-лиги аж на 11 очков, разгромив соперника в очной встрече со счетом 7:1.