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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела признался, что не будет болеть за команду Кержакова в матче с «Зенитом»

18 Ноября 2021 • 22:19 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
Через 20 ч. 20 мин.

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от стартового матча 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Игра состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Специалист отметил, что уважает Александра Кержакова, но будет переживать за свою бывшую команду.

«Думаю, что «Зенит» победит. Хотя Саша Кержаков наверняка тоже будет особенно настраивать свою команду на игру.

Саша, извини. Но я всегда болею за «Зенит», с кем бы он не встречался», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» пройдет 19 ноября на стадионе «Газпром Арена» вместимостью 68134 зрителей. Команды рассудит Павел Кукуян из Сочи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород Властимил Петржела
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