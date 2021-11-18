Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна

Оказывается, во время выезда «Зенита» на матч против «Ювентуса» в рамках Лиги чемпионов директор клуба успел встретиться с представителями «Аталанты». Темой для обсуждений стал потенциальный обмен игроков в ближайшее зимнее трансферное окно.

Речь идет об Алексее Миранчуке и Сердаре Азмуне, сообщает «Спорт-Экспресс». Питерцы уже довольно давно интересуются российским полузащитником, а также хотят в январе продать иранского форварда, чтобы выручить за него хотя бы какие-то деньги. «Аталанта» же недавно внесла Азмуна в свой шорт-лист, об этом писали итальянские СМИ.

На данный момент неизвестно, возможен ли подобный расклад событий, но сегодня, 18-го ноября, агент Миранчука отправился на заседание с советом директоров клуба из Бергамо.