​Семак рассказал, в каком состоянии в «Зенит» вернулись российские сборники

Сергей Семак дал комментарий для клубной пресс-службы в преддверии домашнего матча против «Нижнего Новгорода» в чемпионате России. Среди прочего, тренер «Зенит» рассказал о состоянии, в котором российские сборники вернулись в расположение клуба.

Стоит напомнить, что сборная России проиграла Хорватии, пропустив в заключительном отрезке поединка. Команда Валерия Карпина осталась без прямой путёвки на чемпионат мира.

«Нормальное состояние. Конечно, обидно. Прежде всего, обидно пропускать в концовке. Но это часть профессии - бывают победы, бывают поражения. Нужно переключаться», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

За тур до финиша первого круга Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице.