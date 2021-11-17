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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак рассказал, в каком состоянии в «Зенит» вернулись российские сборники

17 Ноября 2021 • 14:49 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Сергей Семак дал комментарий для клубной пресс-службы в преддверии домашнего матча против «Нижнего Новгорода» в чемпионате России. Среди прочего, тренер «Зенит» рассказал о состоянии, в котором российские сборники вернулись в расположение клуба.

Стоит напомнить, что сборная России проиграла Хорватии, пропустив в заключительном отрезке поединка. Команда Валерия Карпина осталась без прямой путёвки на чемпионат мира.

«Нормальное состояние. Конечно, обидно. Прежде всего, обидно пропускать в концовке. Но это часть профессии - бывают победы, бывают поражения. Нужно переключаться», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

За тур до финиша первого круга Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак
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