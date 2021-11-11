Канчельскис считает, что «Зенит» вместе с Семаком мог бы бороться за топ-5 в АПЛ

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметился довольно неожиданным заявлением, высоко оценив уровень питерского «Зенита». Эксперт полагает, что под руководством Сергея Семака действующему чемпиону РПЛ было бы по силам претендовать на высокие места в чемпионате Англии.

«Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы английской Премьер-лиги», - сказал Канчельскис в интервью для «РБ Спорт». Он также добавил, что на данный момент огромной проблемой является отсутствие конкуренции для питерцев в местном первенстве.

К тому же, экс-игрок сравнил уровень развития футбола в России и Европе, приведя несколько примеров в пользу зарубежных лиг, в том числе интенсивность тренировок и состояние полей.