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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что «Зенит» вместе с Семаком мог бы бороться за топ-5 в АПЛ

11 Ноября 2021 • 14:27 Комментировать (3)
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметился довольно неожиданным заявлением, высоко оценив уровень питерского «Зенита». Эксперт полагает, что под руководством Сергея Семака действующему чемпиону РПЛ было бы по силам претендовать на высокие места в чемпионате Англии.

«Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы английской Премьер-лиги», - сказал Канчельскис в интервью для «РБ Спорт». Он также добавил, что на данный момент огромной проблемой является отсутствие конкуренции для питерцев в местном первенстве.

К тому же, экс-игрок сравнил уровень развития футбола в России и Европе, приведя несколько примеров в пользу зарубежных лиг, в том числе интенсивность тренировок и состояние полей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Канчельскис
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
11 Ноября 2021 в 15:17
Зенит смог бы бороться за ТОП-5 в АПЛ, но только не с Семаком.
Nadezhda
11 Ноября 2021 в 14:31
Странно, почему же тогда не могут выйти из группы Лиги чемпионов который год подряд??? Может быть имеется ввиду Чемпион-шип?
Zenituwka
11 Ноября 2021 в 15:05
Написали же, потому что нет конкуренции в чемпионате. Будь у Зенита на регулярной основе соперники уровня АПЛ, команда бы тоже выросла. Единственное с чем я не согласен, так это с тем что Семак такого добился. Он с Уралом то в 3 центральных выходит и обгаживается. Семак физрук. А с нормальным тренером Зенит способен достигать весьма неплохих результатов.
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