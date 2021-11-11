​КДК вынес решение по удалению Клаудиньо

На официальном сайте РФС была размещена информация об итогах последнего заседания КДК. Среди прочего, члены комиссии рассмотрели эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Принято решение о том, что дополнительное наказание к бразильцу применяться не будет.

Ранее экспертно-судейская комиссия решила, что красная карточка Клаудиньо в игре «Урал» - «Зенит» (ничья 0:0) была показана по делу.

Таким образом, Клаудиньо пропустит один матч российской Премьер-лиги и не сможет сыграть против «Нижнего Новгорода» 19 ноября. Это будет игра последнего тура первого круга чемпионата.