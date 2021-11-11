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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​КДК вынес решение по удалению Клаудиньо

11 Ноября 2021 • 20:21 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

На официальном сайте РФС была размещена информация об итогах последнего заседания КДК. Среди прочего, члены комиссии рассмотрели эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Принято решение о том, что дополнительное наказание к бразильцу применяться не будет.

Ранее экспертно-судейская комиссия решила, что красная карточка Клаудиньо в игре «Урал» - «Зенит» (ничья 0:0) была показана по делу.

Таким образом, Клаудиньо пропустит один матч российской Премьер-лиги и не сможет сыграть против «Нижнего Новгорода» 19 ноября. Это будет игра последнего тура первого круга чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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