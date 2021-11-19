Семак: «Ракицкий во втором тайме раскусил новую позицию и стал получать удовольствие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (5:1) дал комментарий по игре.

- Хорошая игра, особенно в первом тайме, в нашем исполнении. Во втором тайме она была рваная. Что касается атакующих действий, сегодня создали много голевых моментов, забили достаточно много. Хороший матч, я поздравляю команду и болельщиков с победой, отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

- Вопрос про схему, почему выбрали именно такую? На левый фланг ушел Ракицкий, который говорил, что ему не очень комфортно играть на левом краю обороны.

- Кругового у нас как раз не было во время всей подготовки к игре. В сборной он тоже не получал игровой практики, тренировочный процесс, там тоже нереально тренироваться. Мы его не видели и поставили игрока, который работал все это время и был перед нашими глазами.

Что касается левого фланга, то посчитали, что Дуглас сегодня будет полезнее в центре поля. Барриоса тоже у нас практически не было, он прилетел всего за день до матча. Поэтому в центре поля вышли два игрока, которые по первому тайму, Дуглас и Вендел, смотрелись очень хорошо. По поводу левого защитника, решали много задач и посмотрели, как Ярослав играет слева.

- Как Ракицкому играется слева? Почему Барриос так поздно прилетел, имея дисквалификацию на матч с Уругваем?

- Мы ему дали отдохнуть, у него сложный напряженный график, в последние месяцы он прилетал сразу на матч, как было с «Челси». Когда у нас нет вариантов, и ситуация форс-мажорная, мы ставим игроков и рискуем. Когда есть возможность избежать определенного риска, то мы это делаем.

Что касается Ярослава, он сказал, что во втором тайме раскусил эту позицию и стал получать удовольствие, играя там. Да, немного непривычно, но иногда возможно надо будет там сыграть.