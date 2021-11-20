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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Если Дзюба будет так и дальше продолжать, мы его увидим в стыках»

20 Ноября 2021 • 13:39 Комментировать (3)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
окончен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил успешную игру центрального нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в поединке против «Нижнего Новогорода» (5:1). 33-летний бомбардир оформил хет-трик в прошедшей встрече.

«Дзюба - молодец, если будет так и дальше продолжать, мы его увидим в стыках. Даже не сомневаюсь в этом», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Напомним, что Дзюба не играл за национальную команду после назначения Валерия Карпина главным тренером.

По итогам групповой стадии отборочного раунда сборная России финишировала на втором месте и теперь примет участие в стыковых матчах.

Ветеран ЦСКА: «Дзюба - здоровый козёл, он способен на рекорды только в РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Волков Валерий
20 Ноября 2021 в 14:32
Ну это ещё... "вилами по воде писано"... Если Карпин останется на стыковые, то вряд ли, он со своей... "амбициозностью" не только на Дзюбе "жирную точку поставил", но и на тех, кто играл с хорватами, усомнившись в их профпригодности. А как руководить... "войском", если "командующий" обвинил в трусости? Думаю, что "войско" будет неуправляемым.
Id152079006
20 Ноября 2021 в 14:31
Повторю ещё раз: дзюбанутый может забивать только аутсайдерам. В стыках таковых не будет однозначно. Поэтому в сборной он нах не нужен!
Don sangre
20 Ноября 2021 в 14:29
В стыках да Дзюба может помочь но надеется только на возвращение блудного сына не стоит.
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