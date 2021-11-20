Губерниев: «Если Дзюба будет так и дальше продолжать, мы его увидим в стыках»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил успешную игру центрального нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в поединке против «Нижнего Новогорода» (5:1). 33-летний бомбардир оформил хет-трик в прошедшей встрече.

«Дзюба - молодец, если будет так и дальше продолжать, мы его увидим в стыках. Даже не сомневаюсь в этом», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Напомним, что Дзюба не играл за национальную команду после назначения Валерия Карпина главным тренером.

По итогам групповой стадии отборочного раунда сборная России финишировала на втором месте и теперь примет участие в стыковых матчах.

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