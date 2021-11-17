В следующем сезоне «Зенит» изменится до неузнаваемости: у восьми игроков заканчиваются контракты

По ходу сезона-2021/22 питерский клуб продлил трудовые соглашения с двумя латиноамериканцами – Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом. Оба являются важными игроками для «Зенита», поэтому в Питере не пожалели для них контракты до 2026 года. Впрочем, это лишь малая часть работы, которая была выполнена руководством клуба. После завершения этого сезона контракты заканчиваются ещё у восьми футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, с кем сотрудничество может быть продлено, а с кем придётся попрощаться.

Станислав Крицюк

Как только Андрей Лунёв переехал в Леверкузен, «Зенит» принялся искать нового голкипера. Однако долгое время достойных предложений не было, а выбор был сделан весьма неожиданный – Крицюк, который пришёл в сентябре 2021 года. С новым голкипером был подписан контракт по системе «1+1». Крицюк признался, что с вероятностью 99% это значит контракт на два года. Станислав является первым номером «Зенита», поэтому нет никаких оснований полагать, что клуб захочет с ним попрощаться.

Михаил Кержаков

С другим голкипером сложилась любопытная ситуация. Каждое лето «Зенит» продлевает с ним контракт на один год. В январе Михаилу стукнет 35 лет, но он всё ещё показывает достойный уровень и имеет неплохие шансы остаться в «Зените» и после завершения этого сезона. Когда Кержаков выходит в основе, то не подводит, а место второго номера его устраивает.

Ярослав Ракицкий

Летом украинский защитник говорил о том, что «Зенит» не предложил ему новый контракт, поэтому, если придётся расставаться, он к этому готов. Питерскому клубу будет непросто найти за адекватные деньги центрального защитника с такой же левой ногой. В то же время Ракицкий не молодеет, а для конкурентной борьбы в Лиге чемпионов нужен не такой медлительный игрок. Но если выбирать между Ловреном и Ракицким, то первым нужно менять хорвата, ведь кроме скорости у него ещё и желания нет.

Алексей Сутормин

«Зенит» брал Сутормина на позицию правого полузащитника, но ему удалось раскрыться справа в обороне. Кроме того, Алексей стал играть за сборную России, а в матче со Словенией и вовсе был капитаном. «Зениту» такой игрок нужен, но клуб могут отпугнуть финансовые запросы агента Алексея. К Сутормину интерес проявляют «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Динамо», поэтому вряд ли в Питере захотят усиливать конкурентов.

Магомед Оздоев

В этом сезоне РПЛ Оздоев практически не играл – только один матч. В первом туре на 9-й минуте Магомед получил травму, после чего восстанавливался 3,5 месяца. Пока Оздоев лечился, его конкуренты выглядели убедительно. Вендел, Вильмар Барриос и Далер Кузяев играли стабильно, а Александр Ерохин мощно выходил со скамейки. А ведь ещё есть прогрессирующий Кирилл Кравцов. Вполне вероятно, «Зенит» попрощается с Оздоевым.

Александр Ерохин

Ещё одному полузащитнику российской сборной исполнилось 32 года. На долгосрочный контракт Ерохин уже может не рассчитывать. Впрочем, «Зенит» ценит Александра за умение удачно войти в игру со скамейки. В текущем сезоне Ерохин забил уже 7 мячей. «Зенит» не прочь продлить с ним контракт, но многое будет зависеть от финансовых запросов.

Артём Дзюба

Несмотря на хорошую результативность, 33-летний форвард так и не добился от питерских фанатов хотя бы нейтрального отношения. Однако Артём продолжает хорошо справляться со своей работой – в последних 9 турах на его счету 7 голов и 4 ассиста. Какой смысл «Зениту» отпускать Дзюбу, если на российском рынке нет достойной замены? Если Артём сыграет минимум 70% времени, в контракте есть опция продления.

Сердар Азмун

Иранский форвард ещё летом был близок к уходу, но в «Зените» не нашли замену, поэтому не отпустили футболиста. Спрос на Азмуна всё ещё сохраняется, например со стороны «Лиона». «Зенит» предлагал Сердару новый контракт, но иранец не согласился из-за желания уехать в Европу. Похоже, у «Зенита» нет другого выбора – нужно отпускать иранца уже зимой.

Владислав АВРАМЕНКО