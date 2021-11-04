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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В КДК рассказали, кого «Зенит» может пустить в закрытый сектор

04 Ноября 2021 • 17:34 Комментировать (1)
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Условное закрытие одного из секторов с активными болельщиками «Зенита» не подействовало. Из этого сектора снова звучали оскорбления, поэтому КДК закрыл эту часть «Газпром Арены» на ближайший домашний матч питерцев против «Нижнего Новгорода», который состоится после паузы на матчи сборных.

Артур Григорьянц, возглавляющий КДК, рассказал ТАСС о том, что на сектор D102 на игре «Зенит» - «Нижний Новгород» всё-таки смогут пройти некоторые люди. Речь идёт о женщинах и детях в возрасте до 12 лет.

Матч пятнадцатого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» пройдёт в пятницу, 19 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Григорьянц
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Fwerwer18
04 Ноября 2021 в 18:48
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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