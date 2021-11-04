​В КДК рассказали, кого «Зенит» может пустить в закрытый сектор

Условное закрытие одного из секторов с активными болельщиками «Зенита» не подействовало. Из этого сектора снова звучали оскорбления, поэтому КДК закрыл эту часть «Газпром Арены» на ближайший домашний матч питерцев против «Нижнего Новгорода», который состоится после паузы на матчи сборных.

Артур Григорьянц, возглавляющий КДК, рассказал ТАСС о том, что на сектор D102 на игре «Зенит» - «Нижний Новгород» всё-таки смогут пройти некоторые люди. Речь идёт о женщинах и детях в возрасте до 12 лет.

Матч пятнадцатого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» пройдёт в пятницу, 19 ноября.