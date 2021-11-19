Семак: «Кержакову непросто за короткий период сформировать команду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (5:1) оценил состояние Станислава Крицюка и пожелал удачи Валерию Карпину с Александром Кержаковым.

- На матче сборной России был безобразный газон. Как он сейчас, знаете ли вы причину его ухудшения?

- Вопросы по газону нужно адресовать агроному. Что касается качества поля, стараются люди и работают. Но оно, конечно, далеко от идеала.

- Расскажите о состоянии Станислава Крицюка. Как скоро он может вернуться в команду?

- Пока, к сожалению, он не готов к играм, мы уже смотрим по динамике его восстановления. Пока сложно что-то сказать, насколько быстро он сможет вернуться в строй. Возможно, быстро, а, возможно, придется проконсультироваться и выбрать другие методы лечения, чтобы он скорее вернулся в строй.

- Во время матча сборных стали модные вопросы про главные и неглавные матчи. Игра с «Мальмё» главная в этой части сезона?

- Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности, в большей степени вы формируете матчи на важные и суперважные. Для нас, тренерского штаба, каждый матч важный, и самый важный - следующий. Поэтому здесь ничего не изменилось. Было непросто, и с «Челси» было непросто выездные матчи всегда достаточно сложные, естественно, попытаемся показать все, добиться победы, желательно крупной, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше, чтобы победить. Здесь всё просто, и одним, и другим победа нужна.

- Сегодня Артём Дзюба оформил первый хет-трик сезона. Мог бы он помочь сборной России в матче с Хорватией, в форме ли он?

- Это абсолютно вопрос не ко мне, мы решаем свои задачи, Валерий Карпин - решает свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь решить те или иные задачи. У нас своя работа, у Валерия Георгиевича своя. Надо пожелать ему удачи и терпения. Надеемся, что все-таки наша сборная сможет побороться и выйти на чемпионат мира.

- Что вы думаете об Александре Кержакове как о тренере, о его будущем?

- Я думаю, у него был прекрасный старт. Это непросто за короткий период сформировать команду, много новых игроков. Что касается лично Александра, он привык выигрывать, естественно, он всегда заряжен только на победу. Свой опыт и свои мысли он передает команде. Могу ему только пожелать удачи, терпения и двигаться в том направлении, в котором он работает. Конечно, серия сейчас не совсем приятная, но в любом случае у всех нас бывают положительные и отрицательные серии.