Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с обращением вратаря Михаила Кержакова к своему брату Александру, тренирующему «Нижний Новгород».

В ближайшую пятницу, 19 ноября, «Зенит» и «Нижний Новгород» сыграют в календарном матче Премьер-лиги России.

«Саня, привет! Впереди противостояние наших команд. Пускай победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить», - сказал Кержаков.

Александр Кержаков в комментарии к публикации ответил: «На рыбалку собрался?».

Учитывая травму Станислава Крицюка, именно Михаил Кержаков должен занять место в рамке ворот «Зенита» в пятничном матче Премьер-лиги.