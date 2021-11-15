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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вратарь «Зенита» Кержаков обратился к брату, тренирующему «Нижний Новгород» - в пятницу команды проведут матч видео

15 Ноября 2021 • 15:37 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с обращением вратаря Михаила Кержакова к своему брату Александру, тренирующему «Нижний Новгород».

В ближайшую пятницу, 19 ноября, «Зенит» и «Нижний Новгород» сыграют в календарном матче Премьер-лиги России.

«Саня, привет! Впереди противостояние наших команд. Пускай победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить», - сказал Кержаков.

 

Александр Кержаков в комментарии к публикации ответил: «На рыбалку собрался?».

Учитывая травму Станислава Крицюка, именно Михаил Кержаков должен занять место в рамке ворот «Зенита» в пятничном матче Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород Александр Кержаков Михаил Кержаков
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