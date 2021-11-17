​Восстановление Кузяева затягивается

За два дня до домашней игры против «Нижнего Новгорода» рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу состояния игроков, которые имели или имеют проблемы со здоровьем. Слова тренера были приведены на официальном сайте питерцев.

Семак рассказал, что восстановление полузащитника Далера Кузяева затягивается. Что касается защитника Дугласа Сантоса и хавбека Магомеда Оздоева, то они уже в строю и набирают форму.

Под вопросом участие в ближайшей игре голкипера Станислава Крицюка.

Матч «Зенит» - «Нижний Новгород» пройдёт 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.