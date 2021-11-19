Агент Клаудиньо не знает, когда футболист вернётся в общую группу «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо, не знает, удастся ли футболисту в ближайшее время вернуться в общую группу.

Ранее игрок пропустил тренировки из-за болезни.

Гарсия не смог дать прямого ответа. По его словам, лучше такой вопрос задать непосредственно работникам клуба.

«С ним всё в порядке. Но я не знаю, когда он точно сможет сыграть. У него нет травмы», - цитирует агента «РБ Спорт».

24-летний Клаудиньо в текущем сезоне сыграл 13 поединков, записав в актив 4 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, «Зенит» 19 ноября на стадионе «Газпром Арена» сыграет с «Нижним Новгородом». Команды рассудит Павел Кукуян из Сочи.