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Агент Клаудиньо не знает, когда футболист вернётся в общую группу «Зенита»

19 Ноября 2021 • 00:08 Комментировать (1)
Зенит
...
Нижний Новгород
Через 17 ч. 58 мин.

Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо, не знает, удастся ли футболисту в ближайшее время вернуться в общую группу.

Ранее игрок пропустил тренировки из-за болезни.

Гарсия не смог дать прямого ответа. По его словам, лучше такой вопрос задать непосредственно работникам клуба.

«С ним всё в порядке. Но я не знаю, когда он точно сможет сыграть. У него нет травмы», - цитирует агента «РБ Спорт».

24-летний Клаудиньо в текущем сезоне сыграл 13 поединков, записав в актив 4 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, «Зенит» 19 ноября на стадионе «Газпром Арена» сыграет с «Нижним Новгородом». Команды рассудит Павел Кукуян из Сочи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород РПЛ Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Sdfgffgh68
19 Ноября 2021 в 00:12
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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