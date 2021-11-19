Семак: «Очень рад, что Оздоев наконец-то восстановился»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Магомед Оздоев впервые за долгое время появляется в заявке на игру. Насколько возможен его выход на поле?

- Если он готовится, значит, его выход возможен. Конечно, мы ждем Магомеда. Я очень рад, что он наконец-то восстановился. Для любого футболиста провести столько времени вне футбола - это очень тяжело. Я очень рад, что он наконец-то работает в общей группе и готов помогать команде.

- Станислава Крицюка нет сегодня ни в старте, ни в запасе. Были определенные сомнения на неделе перед матчем. Насколько у него тяжелое состояние?

- Пока не готов к работе в общей группе и играть. Отсюда его отсутствие, будем смотреть по динамике. Конечно, хочется, чтобы все игроки были в строю. По поводу Станислава, хочется, чтобы он вернулся в общую группу и был в нашем распоряжении. Но сегодня на него мы не можем рассчитывать.