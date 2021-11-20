Кухарчук: «Зенит» - клуб с колоссальными возможностями»

Хавбек Илья Кухарчук, выступающий в российской Премьер-лиге за подмосковные «Химки», поделился мнением о петербургском «Зените».

В интервью «РБ Спорт» футболист назвал «сине-бело-голубых» клубом с колоссальным возможностями и большой финансовой поддержкой. При этом он подчеркнул, что на поле в футбол играют не деньги, а потому у любой команды РПЛ есть шанс на победу в матче с питерцами.

Кухарчук заявил, что очень круто противостоять игрокам мирового уровня, биться против них на их же стадионе.

«Зенит» является единоличным лидером РПЛ. Накануне подопечные Сергея Семака разгромили «Нижний Новгород» со счетом 5:1.