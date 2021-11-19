Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «сине-бело-голубых» в матче против «Нижнего Новгорода».

«Я не ожидал, что «Зенит» выиграет с таким счётом. Всё-таки «Нижний Новгород» - бойцовская команда. Такая подготовка «Зенита» к этому матчу говорит об уровне футболистов и их настрое. Нужно отдать должное Артёму Дзюбе. Он сегодня выдал, наверное, свой лучший матч. Сейчас, возможно, пойдёт интрига разговоров. Глядя на то, как играет «Зенит», я не вижу им конкурентов в РПЛ. Может быть, конкуренция пойдёт во второй части чемпионата, но пока её не наблюдается.

Насколько этот хет-трик важен для Дзюбы? Когда о тебе много говорят, а ты забиваешь, это важно для любого игрока. Для Артёма показать, что он в форме, было крайне важно. В любом случае, эти голы важны прежде всего для Дзюбы, а не для других. Как бы там не было, Артём доказывает, что он сейчас готов. Что будет дальше, никто не знает», - сказал Деменко.