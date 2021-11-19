Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 141 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Дзюба сегодня выдал, наверное, свой лучший матч» эксклюзив

19 Ноября 2021 • 22:07 Комментировать (2)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
окончен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «сине-бело-голубых» в матче против «Нижнего Новгорода».

«Я не ожидал, что «Зенит» выиграет с таким счётом. Всё-таки «Нижний Новгород» - бойцовская команда. Такая подготовка «Зенита» к этому матчу говорит об уровне футболистов и их настрое. Нужно отдать должное Артёму Дзюбе. Он сегодня выдал, наверное, свой лучший матч. Сейчас, возможно, пойдёт интрига разговоров. Глядя на то, как играет «Зенит», я не вижу им конкурентов в РПЛ. Может быть, конкуренция пойдёт во второй части чемпионата, но пока её не наблюдается.

Насколько этот хет-трик важен для Дзюбы? Когда о тебе много говорят, а ты забиваешь, это важно для любого игрока. Для Артёма показать, что он в форме, было крайне важно. В любом случае, эти голы важны прежде всего для Дзюбы, а не для других. Как бы там не было, Артём доказывает, что он сейчас готов. Что будет дальше, никто не знает», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Booker
19 Ноября 2021 в 23:00
А что еще оставалось делать Маэстро Рукаку?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 5:1 Нижний Новгород
20.11  14:00 Крылья Советов ... Урал 1.71 3.55 5.6
20.11  16:30 Локомотив Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
20.11  19:00 Краснодар ... Спартак Москва 2.15 3.55 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Ноября
22:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Возвращение Черевченко стало неожиданным»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - автор нового рекорда РПЛ по количеству хет-триков 2
21:55 · Россия. Премьер-лига
Бенефис Дзюбы в матче с командой Александра Кержакова - видео видео
21:51 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Кержакову непросто за короткий период сформировать команду»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Ракицкий во втором тайме раскусил новую позицию и стал получать удовольствие»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Показалось, что Бумаль готов к игре, нам тоже свойственно ошибаться»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Это удаление немного расслабило «Зенит»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Нижним Новгородом» - видео видео
20:25 · Россия. Премьер-лига
Глупое удаление Бумаля в матче с «Зенитом» - видео видео
20:19 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Не откажусь от работы в России»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Как Козлов отыграл один мяч у «Зенита» - видео видео
19:50 · Россия. Премьер-лига
Как Дзюба забил «Нижнему Новгороду» - видео видео
19:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Чувство такое, что ты вернулся к родным тебе людям»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Очень рад, что Оздоев наконец-то восстановился»
Все новости
Рекомендуем