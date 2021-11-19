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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков: «Показалось, что Бумаль готов к игре, нам тоже свойственно ошибаться»

19 Ноября 2021 • 21:30 Комментировать
Зенит
5:1
Нижний Новгород
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:5) поговорил об ошибках игроков и тренерского штаба.

- Вы сказали про нарушение дисциплины. Будет ли Бумаль как-то наказан? Он играл третий матч в чемпионате, были ли какие-то альтернативы?

- Альтернатива всегда есть. Исходя из тренировочного процесса, нам показалось, что Бумаль готов к игре. Нам тоже свойственно ошибаться. В развитии атаки за исключением тех моментов, когда принимались неправильные решения, которые не исходили из течения игры, Бумалем, при нашем владении мячом он играл неплохо. К сожалению, без мяча при обороне он нарушал дисциплину. Альтернатива всегда есть, но мы не знаем, как сыграли бы другие футболисты, находясь на футбольном поле сейчас. Но исходя из тренировочного процесса, мы решили, что Бумаль будет сегодня играть, но всем свойственно ошибаться.

- Чаще всего соперники «Зенита» и новички РПЛ играют в низком блоке, но вы не опускались сильно и действовали достаточно смело. Почему вы выбрали такой план на игру и на что рассчитывали?

- Самое главное, как мне и ребятам показалось, нам вообще хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, когда ты  играешь в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, можно насытить оборону и надеяться на шальную контратаку. Мы пробовали разные схемы, но мне показалось, что сегодня при хорошей психологической подготовке ребят, за исключением нескольких, все справились с этим, у нас могло неплохо получаться через передачи выходить из обороны в атаку. Были ошибки и волнение, но мы неплохо смотрелись до удаления. После него «Зенит» немножечко расслабился, когда забили еще, но лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с «Локомотивом», и пропустить на последней минуте. Лучше мы проиграем так, сделаем хорошие выводы из этой игры, разберем ошибки. Те, кто очень правильно могут разобрать свои ошибки, они разберут и в  будущем не будут допускать. За исключением нескольких ошибок, которые не выходили из хода игры, к сожалению, с таким соперником эти ошибки влияют на результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков
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окончен Зенит 5:1 Нижний Новгород
20.11  14:00 Крылья Советов ... Урал 1.71 3.55 5.6
20.11  16:30 Локомотив Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
20.11  19:00 Краснодар ... Спартак Москва 2.15 3.55 3.45
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