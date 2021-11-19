Александр Кержаков: «Главное психологически не уступить «Зениту» до игры»

В пятницу, 19 ноября, стартует 15-й тур российской Премьер-лиги. Программу матчей откроет противостояние петербургского «Зенита» с «Нижним Новгородом».

Главный тренер гостей Александр Кержаков пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка.

«Поединок станет серьезной проверкой для нас. Главное психологически не уступить «Зениту» до игры. Верю в своих ребят», - приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

«Зенит» примет «Нижний Новгород» на «Газпром Арене», начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

После 14 туров «сине-бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ, а подопечные Кержакова идут на 13-й позиции.