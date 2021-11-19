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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков: «Главное психологически не уступить «Зениту» до игры»

19 Ноября 2021 • 12:28 Комментировать (1)
Зенит
...
Нижний Новгород
Через 5 ч. 28 мин.

В пятницу, 19 ноября, стартует 15-й тур российской Премьер-лиги. Программу матчей откроет противостояние петербургского «Зенита» с «Нижним Новгородом».

Главный тренер гостей Александр Кержаков пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка.

«Поединок станет серьезной проверкой для нас. Главное психологически не уступить «Зениту» до игры. Верю в своих ребят», - приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

«Зенит» примет «Нижний Новгород» на «Газпром Арене», начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

После 14 туров «сине-бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ, а подопечные Кержакова идут на 13-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Советский
19 Ноября 2021 в 12:48
панику поднимать не стоит. У газпрома огромные средства,чтобы накупить заграничной "элиты" и давить регионалов. Пусть НН играет свою игру и не поддаваться на провокации.
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19.11  19:00 Зенит ... Нижний Новгород 1.13 10 19
20.11  14:00 Крылья Советов ... Урал 1.71 3.55 5.6
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