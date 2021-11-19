Приняв во внимание тот факт, что летом следующего года у целого ряда игроков «Зенита» истекает срок действия контрактов с клубом, руководство питерцев уже начало работу на трансферном рынке с целью найти им замены.

Одной из главных целей российской команды станет 19-летний аргентинский полузащитник «Колона» Факундо Фариас. Об этом сообщил сам агент футболиста в интервью итальянскому изданию Calciomercato. По его словам, «Зениту» предстоит побороться за перспективного плеймейкера с «Фиорентиной».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают Фариаса в 12 миллионов евро. В текущем сезоне молодой игрок успел отметиться уже 12 результативными действиями за свою команду в 31 матче во всех турнирах, включая два гола в Кубке Либертадорес.