В «Лионе» снова заявили о желании подписать Азмуна

Судя по всему, «Зенит» все же сумеет выручить за трансфер Сердара Азмуна хотя бы какие-то деньги – после того, как летом сорвался переход иранца в «Байер», питерцы рисковали распрощаться с форвардом бесплатно в середине следующего года.

Но, активный интерес к футболисту проявляет «Лион», представители которого уже неоднократно изъявляли желание подписать нападающего. В этот раз подобным высказыванием отметился спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано, который в интервью RMC Sport заявил следующее: «Азмун очень нравится и мне, и главному тренеру команды Петеру Бошу. Предпримем попытки пригласить его к нам».

Полагается, что трансфер может быть осуществлен уже в январе. При этом, пока неизвестно, сколько «Зенит» запросит за одного из своих лидеров.