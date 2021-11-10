Уже практически нет сомнений, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинет клуб в ближайшее время. Правда, пока непонятно, уйдет ли иранец зимой за деньги, или же летом следующего года питерцам придется отпустить его в качестве свободного агента.

Своей инсайдерской информацией на этот счет поделился и журналист Нобель Арустамян. Он заявил, что ближе всех к подписанию форварда является «Аталанта».

Примечательно, что французские СМИ в последнее время активно обсуждают потенциальный трансфер футболиста в «Лион». Однако, Арустамян обратил свое внимание на тот факт, что скауты клуба из Бергамо посетили уже несколько матчей «Зенита», добившись прогресса в переговорах по игроку.