Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арустамян: Ближе всех к подписанию Азмуна является «Аталанта» слухи

10 Ноября 2021 • 20:45 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Уже практически нет сомнений, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинет клуб в ближайшее время. Правда, пока непонятно, уйдет ли иранец зимой за деньги, или же летом следующего года питерцам придется отпустить его в качестве свободного агента.

Своей инсайдерской информацией на этот счет поделился и журналист Нобель Арустамян. Он заявил, что ближе всех к подписанию форварда является «Аталанта».

Примечательно, что французские СМИ в последнее время активно обсуждают потенциальный трансфер футболиста в «Лион». Однако, Арустамян обратил свое внимание на тот факт, что скауты клуба из Бергамо посетили уже несколько матчей «Зенита», добившись прогресса в переговорах по игроку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аталанта Нобель Арустамян Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
21:21 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: Гинер уже не заходит в раздевалку ЦСКА
20:50 · Россия. Премьер-лига
Фернандес ответил на вопрос, мог ли он перейти в «Зенит»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Арустамян: Ближе всех к подписанию Азмуна является «Аталанта» слухи
20:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина опроверг информацию, что его клиентом интересовались гранды АПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес рассказал, где хочет закончить карьеру 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо удалили правильно – комиссия РФС разобрала эпизод
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко могут уволить из «Краснодара» слухи
17:41 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» узнало требование «Бока Хуниорс» по Вилье
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Яя Туре рассказал об особенностях жизни в Чечне
15:58 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» попрощается с Мелкадзе 1
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Быстров рассказал, как «чуть не умер на поле», выпив алкоголь за три дня до матча 2
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Экс-скаут ЦСКА рассказал, при каком раскладе Влашич мог перейти в «Зенит» 1
14:16 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном переходе Рангника в «Манчестер Юнайтед»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Хендрикс вернётся в общую группу «Спартака» 1
12:29 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали травму Жемалетдинова
Все новости
Рекомендуем