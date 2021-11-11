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Ширл поделился воспоминаниями о «золотом голе» «Зенита» 14-летней давности эксклюзив

11 Ноября 2021 • 19:28 Комментировать (1)
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

Автор «золотого гола» «Зенита» в ворота «Сатурна» Радек Ширл в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о годовщине завоевания чемпионского титула.

- Конечно же, я прекрасно помню этот матч! Тогда мы смогли выиграть титул впервые за примерно 25 лет. Это незабываемо, хоть уже и прошло так много лет.  Тем более, это был такой знаменательный день, 11.11.07, а еще мой 11-й номер на майке, и я забиваю тот гол, который стал единственным.  Получается, мой гол был вишенкой на торте всего сезона. Но хочу сразу сказать, что у нас была великолепная команда, каждый из нас бился за другого, и мы методично шли к титулу. Это было великолепное чувство, я очень счастлив, что испытал его тогда и сейчас вернулся к этому времени, когда вспомнил ту игру.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Радек Ширл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
11 Ноября 2021 в 21:02
гол золотой с рикошетом, а ещё было спасение от Чори( Алехандро Домингес)
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