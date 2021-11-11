Автор «золотого гола» «Зенита» в ворота «Сатурна» Радек Ширл в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о годовщине завоевания чемпионского титула.

- Конечно же, я прекрасно помню этот матч! Тогда мы смогли выиграть титул впервые за примерно 25 лет. Это незабываемо, хоть уже и прошло так много лет. Тем более, это был такой знаменательный день, 11.11.07, а еще мой 11-й номер на майке, и я забиваю тот гол, который стал единственным. Получается, мой гол был вишенкой на торте всего сезона. Но хочу сразу сказать, что у нас была великолепная команда, каждый из нас бился за другого, и мы методично шли к титулу. Это было великолепное чувство, я очень счастлив, что испытал его тогда и сейчас вернулся к этому времени, когда вспомнил ту игру.

Сергей Румянцев