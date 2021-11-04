​КДК закрыл сектор с активными фанатами «Зенита» на один матч

КДК РФС вынес решение о закрытии сектора D102 «Газпром Арены», на котором размещаются активные фанаты «Зенита». Наказание превратилось из условного в реальное по причине повторного нарушения болельщиками питерского клуба правила, запрещающего скандировать ненормативную лексику.

Сектор с активными фанатами «Зенита» будет закрыт на матче пятнадцатого тура российской Премьер-лиги, в котором команда Сергея Семака примет «Нижний Новгород». Эта игра пройдёт уже после ноябрьской паузы на матчи сборных.

На текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России.