Ракицкий: «Спартак» сейчас «Зениту» не конкурент

Защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал выступления своей команды в текущем сезоне чемпионата России, рассказав, кого считает главным конкурентом за золотые медали. Украинец отметил плотность в турнирной таблице и силу оппонентов, но при этом не упустил возможности «уколоть» «Спартак», который подопечные Сергея Семака не так давно разгромили со счетом 7:1.

«Пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Было видно, что они не знают, что с нами делать», - заявил Ракицкий в интервью для «Спорт-Экспресса».

Более того, футболист признался, что та победа над «красно-белыми» на всю жизнь останется в его памяти как одна из самых ярких за время пребывания в «Зените».