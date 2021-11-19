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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий: «Спартак» сейчас «Зениту» не конкурент

19 Ноября 2021 • 13:18 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
Через 5 ч. 29 мин.

Защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал выступления своей команды в текущем сезоне чемпионата России, рассказав, кого считает главным конкурентом за золотые медали. Украинец отметил плотность в турнирной таблице и силу оппонентов, но при этом не упустил возможности «уколоть» «Спартак», который подопечные Сергея Семака не так давно разгромили со счетом 7:1.

«Пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Было видно, что они не знают, что с нами делать», - заявил Ракицкий в интервью для «Спорт-Экспресса».

Более того, футболист признался, что та победа над «красно-белыми» на всю жизнь останется в его памяти как одна из самых ярких за время пребывания в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ярослав Ракицкий
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