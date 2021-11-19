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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хет-трик и ассист маэстро Дзюбы: «Зенит» смял «Нижний» перед важным матчем Лиги чемпионов

19 Ноября 2021 • 20:56 Комментировать (9)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
окончен

В матче 15-го тура РПЛ питерский «Зенит» принимал «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Зенит 5:1 Нижний Новгород
(1:0) Малком Филипе 24'    
(2:0) Дзюба Артём 34'    
    39' Козлов Алексей (2:1)
(3:1) Дзюба Артём 45'    
(4:1) Дзюба Артём 59'    
(5:1) Чистяков Дмитрий 88'    
Кержаков Михаил Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   61' (Сутормин Алексей (   61') Караваев Вячеслав   61' (Круговой Данил (   61') Ерохин Александр   73' (Азмун Сердар (   73') Вендел Маркус   67' (Барриос Вилмар (   67') Дуглас Сантос   61' (Оздоев Магомед (   61') Малком Филипе Мостовой Андрей Дзюба Артём
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Кузнецов Даниил
Нигматуллин Артур Миладинович Иван Кечкеш Акош Козлов Алексей   73' (Пенчиков Даниил (   73') Каккоев Никита   72' (Шарипов Альберт (   72') Бумаль Майега Петрус   41'   43' Могилевец Павел   30' (Горбунов Игорь (   30'   55') Юлдошев Иброгимхалил Берковский Илья   77' (Сапета Александр (   77') Косарев Кирилл   46' (Масоэро Лукас (   46') Сулейманов Тимур
Запасные: Анисимов Артур Гоцук Кирилл Галаджан Артём
19 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Завершилась международная пауза, стартовал последний тур первого круга чемпионата России. Открывала 15-й игровой день очень интересная дуэль. Питерский «Зенит», воспитавший футболиста Александра Кержакова, против Александра Кержакова в роли тренера. Его «Нижний Новгород» пошумел на старте сезона, однако сейчас имеет серию из 4 поражений подряд и находится в зоне стыковых матчей.

«Зенит», конечно же, хотел одолеть аутсайдера малой кровью. Сборники устали после международных матчей, а посреди недели важная игра против «Мальме» на групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому слово взяли лидеры нападения, отдыхавшие полторы недели – Артём Дзюба, Вендел и Малком. Уже на пятой минуте мощный форвард скинул мяч на Вендела, а тот с ходу пальнул в штангу.

Второй момент получил в свой распоряжение уже сам Дзюба, вылетавший на прострел Мостового. Артём должен был заносить мяч в ворота, но слегка не дотянулся. Следом Ерохин получил чистейший выход один на один, но реализовать его не смог. Аттракцион невиданной щедрости завершил Малком. Очень много моментов загубили хозяева, но передача пяткой от Дзюбы сделал своё дело. Малком подхватил мяч, вышел один на один и прошил Нигматуллина мощным ударом в ближний угол – 1:0.

В следующей же атаке «Зенит» заработал пенальти за игру рукой Миладиновича, но долгая пауза, вмешательство VAR и размышления Кукуяна опровергли первоначальное решение. «Зенит» не расстроился, всё-таки удвоив преимущество через пять минут. Гол получился довольно простым: Ерохин с правого фланга прострелил, а Дзюба в касание пробил из пределов штрафной площади. Казалось, что исход матча решён, но вдруг «Нижний» ответил голом.

Юлдошев финтом убрал Караваева, исполнив своевременный кросс. Козлов перепрыгнул Мостового и пробил точно. Только забрезжила надежда для гостей, как всё завершил Петрюс Бумаль – срубил Мостового, заработав вторую жёлтую карточку за три минуты. А уже в компенсированное к первому тайму время Дзюба оформил дубль, воспользовавшись передачей Малкома и пальнув в «девятку».

Второй тайм превратился в пустую формальность, только Дзюба не выключился, на исходе часа оформив хет-трик. Кержаков быстро раскрутил контратаку, в две передачи хозяева добрались до штрафной, Вендел в завершении покатил на Дзюбу, а тот элегантно перекинул мяч Нигматуллина. Артём в этот вечер был безжалостен, зато Ерохин прощал регулярно. Даже с трёх метров не смог забить Александр, на которого пришёлся отскок после обостряющей передачи Вендела. В самой концовке случился единственный гол хозяев без участия Дзюбы. Круговой выполнил классный кросс, а Чистяков без сопротивления пробил головой - 5:1.

Неплохо «Зенит» размялся на команде Александра Кержакова, теперь все мысли питерцев о Лиге чемпионов. Посреди недели важнейший матч против «Мальме», в котором нужно обеспечить евровесну.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Kos34rus
19 Ноября 2021 в 21:40
Какого маэстро !!??? Вы хотели сказать Хет трик ананисто. Да чему тут радоваться, деградации нашего футбола только, в чемпионате Газпрома по футболу ))))) Ура товарищи победа, розгромили НИЖНИЙ НОВГОРОД КАК НИКАК, ПАРА-ПАРА-ПАРАДУЕМСЯ !!!!!!
Урзюм
19 Ноября 2021 в 21:26
Лучше б Ювентус так разнесли.
старый ХЬЮ
19 Ноября 2021 в 21:14
С победой Зенит, с победой СБГ ! Нижний конечно опрометчиво решил играть с Зенитом в открытый футбол. Это было самоубийство конечно, уровень игроков не сопоставим.
только не мясо
19 Ноября 2021 в 21:13
Всех Зенитчиков с Победой!)
JUMPER
19 Ноября 2021 в 21:08
ай....с ПАБЕДАЙ СБГ! с пабедай зинитчики! старай..аблезлай..бис клыкоф и кахтей леф атвичаит на вапросы тех..кто биригоф ни видит...)))
Ne gustа
19 Ноября 2021 в 20:59
Хоп хэй, нананей, лучше только сто рублей..
А иначет газ перекроем хто супротив зенита
ингерман
19 Ноября 2021 в 21:29
ай пашла нах папуша-хребаный-суккуб
Ne gustа
19 Ноября 2021 в 21:31
Дед ты о чем? Неужто тестостерон у тя упал до ысторыческого минимума?
ингерман
19 Ноября 2021 в 20:59
ай всех сбг с победой!.. зюба карпухе напихав.. ))) щас придуц хрюнделя и будуц плакаца шо у зенита ышо адзин клуб дамашний появився.. )))
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окончен Зенит 5:1 Нижний Новгород
20.11  14:00 Крылья Советов ... Урал 1.71 3.55 5.6
20.11  16:30 Локомотив Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
20.11  19:00 Краснодар ... Спартак Москва 2.15 3.55 3.45
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