Хет-трик и ассист маэстро Дзюбы: «Зенит» смял «Нижний» перед важным матчем Лиги чемпионов

В матче 15-го тура РПЛ питерский «Зенит» принимал «Нижний Новгород».

Завершилась международная пауза, стартовал последний тур первого круга чемпионата России. Открывала 15-й игровой день очень интересная дуэль. Питерский «Зенит», воспитавший футболиста Александра Кержакова, против Александра Кержакова в роли тренера. Его «Нижний Новгород» пошумел на старте сезона, однако сейчас имеет серию из 4 поражений подряд и находится в зоне стыковых матчей.

«Зенит», конечно же, хотел одолеть аутсайдера малой кровью. Сборники устали после международных матчей, а посреди недели важная игра против «Мальме» на групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому слово взяли лидеры нападения, отдыхавшие полторы недели – Артём Дзюба, Вендел и Малком. Уже на пятой минуте мощный форвард скинул мяч на Вендела, а тот с ходу пальнул в штангу.

Второй момент получил в свой распоряжение уже сам Дзюба, вылетавший на прострел Мостового. Артём должен был заносить мяч в ворота, но слегка не дотянулся. Следом Ерохин получил чистейший выход один на один, но реализовать его не смог. Аттракцион невиданной щедрости завершил Малком. Очень много моментов загубили хозяева, но передача пяткой от Дзюбы сделал своё дело. Малком подхватил мяч, вышел один на один и прошил Нигматуллина мощным ударом в ближний угол – 1:0.

В следующей же атаке «Зенит» заработал пенальти за игру рукой Миладиновича, но долгая пауза, вмешательство VAR и размышления Кукуяна опровергли первоначальное решение. «Зенит» не расстроился, всё-таки удвоив преимущество через пять минут. Гол получился довольно простым: Ерохин с правого фланга прострелил, а Дзюба в касание пробил из пределов штрафной площади. Казалось, что исход матча решён, но вдруг «Нижний» ответил голом.

Юлдошев финтом убрал Караваева, исполнив своевременный кросс. Козлов перепрыгнул Мостового и пробил точно. Только забрезжила надежда для гостей, как всё завершил Петрюс Бумаль – срубил Мостового, заработав вторую жёлтую карточку за три минуты. А уже в компенсированное к первому тайму время Дзюба оформил дубль, воспользовавшись передачей Малкома и пальнув в «девятку».

Второй тайм превратился в пустую формальность, только Дзюба не выключился, на исходе часа оформив хет-трик. Кержаков быстро раскрутил контратаку, в две передачи хозяева добрались до штрафной, Вендел в завершении покатил на Дзюбу, а тот элегантно перекинул мяч Нигматуллина. Артём в этот вечер был безжалостен, зато Ерохин прощал регулярно. Даже с трёх метров не смог забить Александр, на которого пришёлся отскок после обостряющей передачи Вендела. В самой концовке случился единственный гол хозяев без участия Дзюбы. Круговой выполнил классный кросс, а Чистяков без сопротивления пробил головой - 5:1.

Неплохо «Зенит» размялся на команде Александра Кержакова, теперь все мысли питерцев о Лиге чемпионов. Посреди недели важнейший матч против «Мальме», в котором нужно обеспечить евровесну.