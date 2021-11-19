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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков: «Чувство такое, что ты вернулся к родным тебе людям»

19 Ноября 2021 • 18:57 Комментировать
Зенит
3:1
Нижний Новгород
1-й тайм

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько поможет возвращение Козлова в сегодняшней игре с «Зенитом»?

- Об этом мы узнаем только после игры, но Алексей у нас один из лидеров, человек, который своим примером  показывает, как надо относиться к футболу как на поле, так и вне него. Естественно, мы на него опираемся и рассчитываем.

- Что касается эмоциональной составляющей. Не могу у вас не спросить, может быть, есть какой-то приятное волнение, какие-то особые чувства от возвращения в Петербург?

- В Питер я часто приезжаю, поэтому от приезда в Питер не так. А здесь… наверное, чувство такое, что ты вернулся к родным тебе людям, у которых был в последний раз в гостях в шикарном доме, который для тебя сейчас немного чужой, но тебя так в нем хорошо приняли, так хорошо посидели, что сейчас с отличными чувствами сюда возвращаюсь.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород Александр Кержаков
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