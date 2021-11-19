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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой сделал прогноз на матч «Зенит» - «Нижний Новгород»

19 Ноября 2021 • 12:47 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
Через 5 ч. 27 мин.

В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет «Нижний Новгород», который сейчас тренирует экс-нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кержаков. Эксперт Александр Мостовой дал прогноз на эту встречу.

«Вижу уверенный успех представителей города с берегов Невы, которые на голову мощнее по всем линиям. Ставлю на победу с форой (-2.5)», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 14 туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице Премьер-лиги, а коллектив Александра Кержакова находится на 13-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород Александр Мостовой
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19.11  19:00 Зенит ... Нижний Новгород 1.13 10 19
20.11  14:00 Крылья Советов ... Урал 1.71 3.55 5.6
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