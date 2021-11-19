Мостовой сделал прогноз на матч «Зенит» - «Нижний Новгород»

В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет «Нижний Новгород», который сейчас тренирует экс-нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кержаков. Эксперт Александр Мостовой дал прогноз на эту встречу.

«Вижу уверенный успех представителей города с берегов Невы, которые на голову мощнее по всем линиям. Ставлю на победу с форой (-2.5)», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 14 туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице Премьер-лиги, а коллектив Александра Кержакова находится на 13-й строчке.