Дзюба - автор нового рекорда РПЛ по количеству хет-триков

Лидер атак «Зенита» Артём Дзюба провёл очередной удачный матч в составе чемпионов России и забил сразу три мяча в ворота «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова. Сначала Дзюба получил пас от лицевой линии от Александра Ерохина, а затем дважды Малком ассистировал нападающему передачами на ход.

Примечательно, что 33-летний Дзюба оформил пятый хет-трик в российском футболе и стал единоличным обладателем рекорда по их количеству. Четырежды подобное удавалось сделать тому же Александру Кержакову, а также Вагнеру Лаву, Олегу Гарину, Дмитрию Кириченко и Саломону Рондону.

Победа 5:1 над «Нижним Новгородом» позволила «Зениту» выиграть первый круг.