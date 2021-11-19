Александр Кержаков: «Это удаление немного расслабило «Зенит»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:5) дал комментарий по игре.

- Всё так сложилось из-за невынужденных ошибок, из-за нарушения футбольной дисциплины. Мы пропустили второй гол, остались вдесятером, пропустили не помню какой по счету гол, когда стандартное положение было разыграно странным образом. А так в целом, за самоотдачу, попытку играть в футбол сегодня хочется ребят поблагодарить. Не выключались, играли, как могли. Наверное, если бы нас был равное количество, «Зениту» было чуть сложнее.

- Болельщики вас тепло встретили, вы их долго благодарили за поддержку. Какие эмоции сейчас испытываете, учитывая, что вы формально здесь гость?

- Спасибо им большое за прием, я ожидал, что так будет по сообщениям в соцсетях, по тому, как подогревался интерес. Огромное им спасибо, кто сегодня пришел и поддержал меня. Что касается матча, еще раз говорю, что мы понимали - будет сложная игра, понимали силу «Зенита», примерно представляли, как они могут играть, учитывая следующий матч с «Мальмё» и предыдущий матч с «Мальмё». Мы примерно представляли, какая может быть схема у «Зенита». Мы не ошиблись, но еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, это удаление немного расслабило «Зенит» и немного усложнило нам жизнь сегодня.

- Сказали про схему «Зенита», но сегодня «Зенит» удивил, что Ракицкий очень широко играл. Перед матчем с «Мальмё»…

- Я не говорил про домашний матч с «Мальмё». При подготовке к «Мальмё» «Зенит» использовал такую схему, Ракицкий в начале атаки играл левого защитника, а в обороне они смешались в центр, и Дуглас садился на его место. Мы были готовы. Как только начало матча произошло, уже была понятна расстановка при развитии атаки «Зенита». При обороне на нас это никак не повлияло. На нас повлияло то, что первое: это был такой прекрасный стадион, на котором у нас практически все впервые играли при такой поддержке команды хозяев, такой уровень соперника и удаление. Вот это повлияло очень сильно на эмоции ребят, наверное, минут через 25-30. Но, к сожалению, потом все сошло на нет.