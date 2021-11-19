Судя по всему, французскому «Лиону» в конечном итоге удастся оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна уже ближайшей зимой. Ранее спортивный директор Жуниньо Пернамбукано подтвердил намерения клуба, а уже сегодня различные авторитетные источники сообщают о достигнутой договоренности с игроком.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Лион» согласовал с футболистом контракт на четыре года. Таким образом, представителю Лиги 1 осталось уладить финансовые детали сделки непосредственно с руководством питерской команды. В противном случае иранец уедет во Францию бесплатно через полгода.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Азмун успел отметиться за «Зенит» семью голами в 12 матчах, а его действующий трудовой договор истекает следующим летом.