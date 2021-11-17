В среду в КХЛ проходил матч между питерским СКА и ярославским «Локомотивом». Игру в Ледовом дворце посетил нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба. Пресс-служба СКА опубликовала короткую анимацию с известным футболистом на трибуне.

Отметим, что СКА проиграл «Локомотиву» с результатом 1:3.

Настроение: переживать как Дзюба pic.twitter.com/k84cGYBaBa — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 17, 2021

Артём Дзюба и остальные футболисты «Зенита» в настоящее время готовятся к домашнему матчу Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». Команды сыграют в Санкт-Петербурге в ближайшую пятницу, 19 ноября.

За тур до финиша первого круга «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая второй «Сочи» на три очка.