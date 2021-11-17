Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 160 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба посетил матч КХЛ фото

17 Ноября 2021 • 23:20 Комментировать
Зенит
...
Нижний Новгород
19.11 19:00

В среду в КХЛ проходил матч между питерским СКА и ярославским «Локомотивом». Игру в Ледовом дворце посетил нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба. Пресс-служба СКА опубликовала короткую анимацию с известным футболистом на трибуне.

Отметим, что СКА проиграл «Локомотиву» с результатом 1:3.

 

Артём Дзюба и остальные футболисты «Зенита» в настоящее время готовятся к домашнему матчу Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». Команды сыграют в Санкт-Петербурге в ближайшую пятницу, 19 ноября.

За тур до финиша первого круга «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая второй «Сочи» на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
00:07 · Россия. Премьер-лига
Бабаян высказался касательно возможного ухода в «Астану»
17 Ноября
23:20 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба посетил матч КХЛ фото
23:15 · Россия. ФНЛ
​Юран ругался на короткой пресс-конференции
22:17 · Россия. Премьер-лига
В «Лионе» снова заявили о желании подписать Азмуна
20:20 · Россия. ФНЛ
«Велес» продлил серию неудач «Спартака-2»
19:59 · Россия. ФНЛ
«Факел» и «СКА-Хабаровск» проиграли, «Кубань» и «Алания» забили 10 мячей на две команды
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Лаксальт может сыграть в 2021 году, Лесовой начнёт тренировки с «Динамо» в январе
19:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Вильи прокомментировал интерес к игроку со стороны «Динамо» эксклюзив
18:57 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» и «Балтика» сыграли «всухую»
17:55 · Россия. ФНЛ
«Ротор» всё ближе к зоне вылета после третьего поражения кряду
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Пилипчук прокомментировал слухи о своём назначении в «Химках»
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Гилерме будет прооперирован
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Бабаян может уйти из ЦСКА и вернуться в «Астану»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, в каком состоянии в «Зенит» вернулись российские сборники
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Восстановление Кузяева затягивается
Все новости
Рекомендуем