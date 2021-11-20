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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Я тебя не жду»: Дзюба порекомендовал новую песню видео

20 Ноября 2021 • 14:30 Комментировать (1)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
окончен

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, сделавший хет-трик в поединке 15-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода», обратился к болельщикам в своем инстаграм-аккаунте. Нападающий поблагодарил за поддержку, а также порекомендовал фанатам новую песню.

«Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. «Я тебя не жду» называется. Качайте - душу рвет прям вообще», - заявил футболист.

Вчерашний матч «Зенита» с «Нижним Новгородом» завершился разгромной победой подопечных Сергея Семака со счетом 5:1. Благодаря этому успеху «сине-бело-голубые» закрепились на первом месте в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Ноября 2021 в 14:51
ай ничё особеннава.. чему тут рвац.. ну да ладно.. но в песне об отношениях противоположнава полу.. а он на чё намекаец? ай пра-тив-най.. св-св-св.. прости-мя-оспади! )))
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