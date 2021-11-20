Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, сделавший хет-трик в поединке 15-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода», обратился к болельщикам в своем инстаграм-аккаунте. Нападающий поблагодарил за поддержку, а также порекомендовал фанатам новую песню.

«Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. «Я тебя не жду» называется. Качайте - душу рвет прям вообще», - заявил футболист.

Вчерашний матч «Зенита» с «Нижним Новгородом» завершился разгромной победой подопечных Сергея Семака со счетом 5:1. Благодаря этому успеху «сине-бело-голубые» закрепились на первом месте в Премьер-лиге.