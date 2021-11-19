​Ракицкий высказался о своём будущем

Действующий контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до конца сезона. Это означает, что с 1 января украинец сможет вести переговоры с другими клубами и даже заключить предварительный контракт с клубом из-за рубежа.

В интервью для «Спорт-Экспресса» Ракицкий рассказал, что «Зенит» не выходил на него с предложением о новом контракте. По словам украинца, в питерском клубе его всё устраивает, и завершать карьеру он пока не планирует.

Ракицкий готов играть ещё около трёх лет. При этом украинец не стал говорить о том, что эти три года он может провести в «Зените».

«Не хочу рассуждать «могу - не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника - и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня всё здесь устраивает», - поделился своими мыслями Ракицкий.