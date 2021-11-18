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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Агент Алексея Миранчука проведёт переговоры с руководством «Аталанты» о возможной аренде футболиста

18 Ноября 2021 • 14:12 Комментировать
Аталанта
...
Специя
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20.11 17:00

По всей видимости, слухи касательной возможного ухода в аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука окажутся правдой. Несмотря на то, что представители клуба неоднократно опровергали подобный расклад событий, у них уже назначена встреча с агентами футболиста, на которой будет обсуждаться будущее россиянина.

Такими данными поделился «РБ Спорт», ссылаясь на слова Валерио Джуффриды, который в свое время выступал посредником при трансфере игрока в Италию. Он сообщил, что агент Миранчука, Вадим Шпинев, уже завтра, 19-го ноября, поприсутствует на собрании вместе с директорами «Аталанты».

Напомним, что интерес к полузащитнику проявляют сразу четыре команды Серии А - «Сассуоло», «Торино», «Милан» и «Дженоа».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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