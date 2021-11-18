Источник: Агент Алексея Миранчука проведёт переговоры с руководством «Аталанты» о возможной аренде футболиста

По всей видимости, слухи касательной возможного ухода в аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука окажутся правдой. Несмотря на то, что представители клуба неоднократно опровергали подобный расклад событий, у них уже назначена встреча с агентами футболиста, на которой будет обсуждаться будущее россиянина.

Такими данными поделился «РБ Спорт», ссылаясь на слова Валерио Джуффриды, который в свое время выступал посредником при трансфере игрока в Италию. Он сообщил, что агент Миранчука, Вадим Шпинев, уже завтра, 19-го ноября, поприсутствует на собрании вместе с директорами «Аталанты».

Напомним, что интерес к полузащитнику проявляют сразу четыре команды Серии А - «Сассуоло», «Торино», «Милан» и «Дженоа».