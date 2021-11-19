Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Краснодаром» и «красно-белыми» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Учитывая, что «Краснодар» играет дома, думаю, «быков» можно назвать небольшими фаворитами. Плюс история с Промесом, которая происходит. Возможно, Куинси играть не будет. Эти факторы позволяют сказать, что «Краснодар» - немного фаворит. В принципе, «Краснодар» тоже имеет хорошие условия и состав, а команду лихорадит. Сейчас после паузы на игры сборных, может быть, всё наладится. По составу и по игре команды приблизительно равны.

То, что тренеров обеих команд критикуют, это правильно. Так и должно быть. Когда команда выигрывает, тренера хвалят, когда нет результатов, то не хвалят. Критику надо воспринимать нормально. Положение сейчас хуже у Руя Витории, конечно. За «Спартаком» многие скрываются. Результаты плохие у многих, а говорят только про «Спартак» с самого начала чемпионата. А другие вылезают под шумок, хотя идут ещё хуже», - сказал Мостовой.