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Александр Мостовой: «За «Спартаком» многие скрываются, результаты плохие у многих, а говорят только про «Спартак» эксклюзив

19 Ноября 2021 • 23:52 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1.95 3.75 3.75
Через 17 ч. 47 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Краснодаром» и «красно-белыми» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Учитывая, что «Краснодар» играет дома, думаю, «быков» можно назвать небольшими фаворитами. Плюс история с Промесом, которая происходит. Возможно, Куинси играть не будет. Эти факторы позволяют сказать, что «Краснодар» - немного фаворит. В принципе, «Краснодар» тоже имеет хорошие условия и состав, а команду лихорадит. Сейчас после паузы на игры сборных, может быть, всё наладится. По составу и по игре команды приблизительно равны.

То, что тренеров обеих команд критикуют, это правильно. Так и должно быть. Когда команда выигрывает, тренера хвалят, когда нет результатов, то не хвалят. Критику надо воспринимать нормально. Положение сейчас хуже у Руя Витории, конечно. За «Спартаком» многие скрываются. Результаты плохие у многих, а говорят только про «Спартак» с самого начала чемпионата. А другие вылезают под шумок, хотя идут ещё хуже», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой
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