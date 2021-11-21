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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория провалился, или ему не повезло: Итоги первого круга «Спартака»

21 Ноября 2021 • 12:58 Комментировать (2)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» завершил первый круг поражением в Краснодаре, оставшись во второй части таблицы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что показали «красно-белые».

«Спартак» по итогам первого круга замыкает первую десятку, а если ещё и «Ростов» выиграет, то москвичи опустятся на 11-е место. Такой результат точно можно назвать катастрофой. «Спартак», который в прошлом сезоне стал вторым и мечтал в этом побороться за чемпионство, уже на шесть очков отстал даже от четвёртого места, дающего право сыграть в Лиге конференций.

Велик соблазн накинуться с критикой на Руя Виторию. Вот пришёл португалец – и вот результат. Тренер допустил немало ошибок, и это факт. В конце концов Витория сам это признал, вернувшись по ходу сезона к схеме с тремя центральными защитниками, хотя начинал с пары. Ставка на Рассказова в качестве одного в этом трио тоже была очевидной ошибкой.  

Тем не менее кажется странным обвинять только Виторию. Да и вообще не совсем верно назначать именно португальца главным виновником текущих результатов «Спартака». По ходу второго тайма с «Краснодаром», когда надо было усилить игру в атаке, у Витории самым лучшим вариантов был Александр Ломовицкий. Кроме него, на скамейке сидели совсем зелёные юнцы.

При этом через три дня в Лиге Европы у Витории ситуация изменится не слишком сильно. Конечно, появятся Бакаев и Литвинов, но всё равно это лишь какие-то точечные изменения. Да и Литвинов – это вообще креатура Витории, португальцу пришлось его активно наигрывать, потому что больше ставить было некого. Сложно требовать результата, когда у наставника нет материала.

Довольно смешно слышать сравнения, что Тедеско с таким составом добивался результата. Во-первых, у немца как минимум было большее разнообразие. Не забудем про уход Крала в последний момент. При Тедеско «Спартак» играл один раз в неделю, в то время как сейчас приходится сочетать Премьер-лигу с Лигой Европы. При этом Витории не везёт с травмами. Маслова он до сих пор не видел, Понсе давно травмировался, Зобнин и Умяров меняют друг на друга на больничной койке, посещая там ещё одного завсегдатая Хендрикса.

Вдобавок к этому не лишним напомнить, что Витория не имел возможности подготовить команду. Джикия, Зобнин, Соболев, Ларссон, Промес и Понсе летом играли турниры за сборные своих стран, из-за чего оказались в распоряжении Витории перед самым началом сезона. Этих футболистов португалец не имел возможности подготовить даже физически. Тактически – тем более.

С учётом всех этих обстоятельств было бы огромным везением, если бы «Спартак» добился какого-то результата в таблице, Руй Витория не волшебник, и когда все обстоятельства были против него, он ничего не показал. Сейчас «Спартаку» надо просто дотянуть до зимы. В Премьер-лиге в оставшихся трёх турах «красно-белых» ждут поездки в Уфу и Сочи, а также домашний матч с «Ахматом». Необходимо взять шесть очков и всё же побороться на черноморском побережье. Главная цель – это сохранение места в еврокубках на весну. Для этого, по всей видимости, надо будет побеждать в Варшаве «Легию». Если Витория это сделает, то в целом скрасит впечатление от первой части сезона.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Ноября 2021 в 13:34
Ну вообщем то соглашусь. Главная беда в Спартаке это и короткая скамейка и недостаточность усиления. А наиглавнейшая это владелец. И видимо Виттория не имеет выход на него.
Не знаю есть ли смысл менять тренера? От ошибок никто не застрахован. Придёт новый опять будет привыкание и тп. Усиление нападения нужно как воздух.
Роман Мамедов
21 Ноября 2021 в 13:12
он не отработал гонорар
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