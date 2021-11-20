«Встреча с будущим»: Федун прилетел в Италию к Ваноли

По всей видимости, дни Руя Витории в «Спартаке» сочтены – команда продолжает проигрывать, а об уходе португальского специалиста не говорит только ленивый.

Более того, уже известна фамилия специалиста, который, скорее всего, заменит нынешнего наставника. Как свидетельствует «Спорт-Экспресс», на данный момент президент «красно-белых» Леонид Федун находится в Италии.

Мотив прилета – встреча с Паоло Ваноли, которого журналисты ранее активно сватали в московский клуб. По информации источника, владелец «Спартака» и итальянский тренер пообедали вместе, обсудив возможное сотрудничество.

К слову, сегодня, 20-го ноября, москвичи уступили «Краснодару», продлив свою серию без побед до семи матчей.