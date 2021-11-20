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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Встреча с будущим»: Федун прилетел в Италию к Ваноли

20 Ноября 2021 • 21:30 Комментировать (1)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

По всей видимости, дни Руя Витории в «Спартаке» сочтены – команда продолжает проигрывать, а об уходе португальского специалиста не говорит только ленивый.

Более того, уже известна фамилия специалиста, который, скорее всего, заменит нынешнего наставника. Как свидетельствует «Спорт-Экспресс», на данный момент президент «красно-белых» Леонид Федун находится в Италии.

Мотив прилета – встреча с Паоло Ваноли, которого журналисты ранее активно сватали в московский клуб. По информации источника, владелец «Спартака» и итальянский тренер пообедали вместе, обсудив возможное сотрудничество.

К слову, сегодня, 20-го ноября, москвичи уступили «Краснодару», продлив свою серию без побед до семи матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sanay
20 Ноября 2021 в 21:50
Федун сколько можно испытывать болельщиков Спартака странными назначениями не статусных тренеров. ЛАФ лучше изучай поговорки и пословицы народные - про реку, про снаряд (чемпионский 16-17гг. Спартака), и продай или передай клуб достойному болельщику-хозяину Клуба.
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