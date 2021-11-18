Белоус: Промес сегодня – это слабая тень самого себя

На фоне недавних новостей о возможных проблемах вингера «Спартака» Куинси Промеса с правоохранительными органами Нидерландов, футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением касательно того, насколько важным является игрок на данный момент для московской команды.

«Промес сегодня – это слабая тень того футболиста, который был в первый приход. Хороших игроков на его позицию сотни. Это не проблема найти одного из них, просто все в цену будет упираться», - прокомментировал Белоус в интервью «РБ Спорт».

Также эксперт добавил, что в последнее время «Спартаку» не удается подписывать действительно качественных исполнителей. Стоит упомянуть, что в случае вынесенного Промесу приговора его контракт с «красно-белыми» будет автоматически расторгнут.