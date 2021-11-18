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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: Промес сегодня – это слабая тень самого себя

18 Ноября 2021 • 19:39 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

На фоне недавних новостей о возможных проблемах вингера «Спартака» Куинси Промеса с правоохранительными органами Нидерландов, футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением касательно того, насколько важным является игрок на данный момент для московской команды.

«Промес сегодня – это слабая тень того футболиста, который был в первый приход. Хороших игроков на его позицию сотни. Это не проблема найти одного из них, просто все в цену будет упираться», - прокомментировал Белоус в интервью «РБ Спорт».

Также эксперт добавил, что в последнее время «Спартаку» не удается подписывать действительно качественных исполнителей. Стоит упомянуть, что в случае вынесенного Промесу приговора его контракт с «красно-белыми» будет автоматически расторгнут.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Белоус Куинси Промес
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